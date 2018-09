Justiça condena a 28 anos de prisão homem que tentou matar ex-companheira e filho com facão

Redação Bem Paraná com assessoria

O Tribunal do Júri de Pérola, no Noroeste paranaense, condenou um homem que matou a ex-companheira e ainda tentou matar o filho dela e feriu a filha. O réu recebeu pena de 28 anos e seis meses de reclusão pelos crimes, cometidos no dia 4 de agosto de 2017 na casa das vítimas.

Conforme a denúncia, o homem arrombou a casa das vítimas de madrugada, quando todas estavam dormindo, e atacou a ex-companheira a golpes de machado e faca. Em seguida, atacou o filho da vítima, que tentava socorrer a mãe – apesar de ferido por uma facada, o rapaz conseguiu fugir e sobreviveu. Por fim, ainda feriu a filha da ex-companheira, cortando-lhe o rosto com a faca.

Os jurados acolheram integralmente a denúncia, considerando as qualificadoras do homicídio: feminicídio (crime praticado por razões da condição do sexo feminino e no contexto da violência doméstica) e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Preso desde o ano passado na carceragem da Delegacia de Polícia de Pérola, o réu não poderá recorrer em liberdade.