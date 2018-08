Justiça do Trabalho volta a suspender leilão da Eletrobras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O leilão das distribuidoras da Eletrobras foi novamente suspenso, nesta quinta-feira (16), pelo TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro).

A liminar atende a uma ação movida por sindicatos do setor, que pedem um estudo de impacto trabalhista da venda das empresas.

Em junho, os sindicatos já haviam conseguido suspender o leilão, após liminar da 49º Vara do Trabalho do Rio. A decisão, porém, foi derrubada pelo presidente do TRT.

Os advogados do sindicato, então, recorreram ao tribunal, que encaminhou a decisão a seu órgão especial. A votação teve divergência: 11 desembargadores decidiram pela suspensão e 3 votaram contra.

A Eletrobras colocou à venda seis distribuidoras, das quais uma já foi vendida: a Cepisa, do Piauí, que foi comprada pela Equatorial Energia.

Segundo advogados dos sindicatos, até mesmo a venda da Cepisa poderá ser afetada pela decisão.

O leilão de outras quatro empresas (do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e do Acre) está marcado para o dia 30. Há ainda o caso da Ceal (Alagoas), cuja venda está travada por liminar do STF.

A Eletrobras afirmou que vai se manifestar sobre o tema por meio de um comunicado ao mercado -que não foi publicado até as 19h30.