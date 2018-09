Justiça Eleitoral barra candidatura de irmã de Ciro Gomes no CE

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O TRE-CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) barrou a candidatura a deputada estadual de Lia Ferreira Gomes (PDT), irmã do presidenciável Ciro Gomes (PDT). A decisão foi tomada na semana passada com votação unânime dos magistrados.

A candidatura foi indeferida porque Lia Gomes está com o título de eleitor cancelado —como não está apta a votar, ela também não estaria apta a ser votada na eleição deste ano.

O documento foi cancelado porque Lia Gomes não realizou o cadastramento biométrico determinado pela Justiça Eleitoral e obrigatório para todos os eleitores de Caucaia (CE), cidade onde ela possui seu domicílio eleitoral. O prazo para o cadastro ia até 9 de maio deste ano.

A defesa de Lia Gomes vai recorrer da decisão no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ela segue em campanha normalmente.

Esta seria a primeira disputa eleitoral de Lia Gomes —ela ocuparia o espaço político deixado pelo irmão Ivo Gomes (PDT), que era deputado estadual, mas foi eleito prefeito de Sobral em 2016.