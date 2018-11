Justiça Eleitoral concede direito de resposta a Suplicy em programa de Tripoli

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça Eleitoral concedeu nesta quarta-feira (3) direito de resposta ao candidato ao Senado por São Paulo, o vereador Eduardo Suplicy (PT), após o deputado e também candidato Ricardo Tripoli (PSDB) dizer em seus programas que o petista não havia feito nada durante seus mandatos na casa.

Na resposta, a campanha de Suplicy destaca seus números como senador. Ele também aparece afirmando que sempre fez campanhas limpas e construtivas, numa indireta ao tucano.

Com o tempo de resposta, Tripoli ficou com apenas com poucos segundos no último dia da propaganda eleitoral, que usou para reforçar o ataque ao petista, dizendo que ele fez muito pouco por São Paulo como senador.