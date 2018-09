Justiça manda apagar vídeo de Tripoli dizendo que Suplicy soltará Lula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a senador Eduardo Suplicy (PT) conseguiu na Justiça que seja removido de redes sociais um vídeo da campanha de Ricardo Tripoli (PSDB) afirmando que o petista soltará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se for eleito.

No filme, publicado em redes sociais, um locutor fala: "É para isso que o Suplicy quer voltar ao Senado? Para soltar o Lula?". Enquanto isso, o letreiro na tela afirma: "Suplicy quer solta o Lula".

A campanha do petista pediu que a propaganda, também exibida no horário eleitoral da TV e do rádio, fosse suspensa e requereu direito de resposta. O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) negou os pleitos porque a defesa de Suplicy não comunicou dias e horários em que o conteúdo foi mostrado.

Já no caso das postagens de internet com o mesmo teor, como os links foram informados, o petista conseguiu a vitória. O tribunal reconheceu que as publicações podem "caracterizar ofensa ao candidato".

Em uma das legendas, o tucano afirma que o rival "diz que gostaria de tirar o Lula da prisão". Para a Justiça, a insinuação de que Suplicy se utilizaria do cargo de senador para beneficiar o ex-presidente constitui "possível difamação".

A campanha de Tripoli, em nota, diz que o fato de o tribunal ter mantido os programas no ar "demonstra a correção dos conteúdos".

"Quanto às redes sociais, os advogados da campanha recorrerão ao TRE porque as mensagens postadas reproduzem fatos incontestáveis: a defesa que Suplicy faz de Lula e a declaração de que gostaria de ser preso com o ex-presidente."

A campanha do petista sustenta que, na referência à libertação de Lula, o tucano está apelando para uma fala inverídica. Diz ainda que adicionará na ação os dados sobre a veiculação dos anúncios na TV e no rádio para insistir no pedido de suspensão das peças.