Justiça manda soltar executivos presos em investigação sobre controle de preços de combustíveis

Redação Bem Paraná com assessoria

A Justiça Criminal de Curitiba mandou soltar nesta sexta-feira (3) os oito funcionários presos na Operação Margem Controlada. Eles foram presos na terça-feira (31) suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de controle do preço dos combustíveis em postos de Curitiba.

A operação envolveu as três maiores distribuidoras de combustíveis do país Petrobras Distribuidora, a Raízen (Shell Brasil) e a Ipiranga, que, juntas, detêm 70% do mercado curitibano. Conforme as investigações da Divisão de Combate à Corrupção, da Polícia Civil, as empresas controlavam de forma indevida e criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de gasolina com bandeira das distribuidoras.

asolina por R$ 3,20, deveria revendê-lo a R$ 3,39. Se comprasse por R$ 3,25, o preçona bomba seria de R$ 3,49; já se comprasse por R$ 3,32, a venda seria feita a R$ 3,59. “Temos casos em que o posto pagava mais pelo combustível do que o consumidor”, conta Deliberador.