Justiça manda Whatsapp impedir compartilhamento de ofensas contra Cida

Narley Resende

O juiz Ricardo Augusto de Reis Macedo, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), determinou em decisão liminar que o Facebook, proprietário do WhatsApp, exclua quatro postagens ofensivas à governadora Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição. A decisão dessa terça-feira (21) acatou pedido de liminar da coligação (PP/PSDB/PTB/PROS/PMB/PMN e DEM) e da própria governadora.

A rede social tem um prazo de 48 horas para que "promova o impedimento da continuidade do compartilhamento no aplicativo WhatsApp e, se possível, a exclusão das postagens, identificadas pelas URL’s de compartilhamento na sua plataforma".

Homem identificado nega compartilhamento

De acordo com a decisão, op Facebook também deve fornecer “meta-dados dos usuários” do Whatsapp, que são informações necessárias, especificamente do IP (protocolo de internet) que identifica o dispositivo de origem, data e hora dos acessos, referentes aos últimos 30 dias. Foram identificados os números "(61) 99929-XXXX (anônimo) e (41) 99521-XXXX (em nome de AMAURI 5D, também desconhecido)".

Foi determinada a quebra dos sigilos telefônicos dos números, oficiando-se as operadoras de telefonia "para que identifiquem os proprietários das linhas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil em caso de descumprimento não justificado".

A reportagem entrou em contato com um dos números indicados na ação. O homem, que se identificou apenas como Amauri, negou ter repassado as postagens. "Não tenho nem ideia, nem nunca vi essas imagens", disse. O homem afirmou que não foi notificado e que não tem conhecimento da ação.

Debate

As imagens compartilhadas distorciam as peças publicitárias da campanha de Cida, com notícias falsas e ofensas como a que diz que "ela e o marido" fazem parte de uma "quadrilha", entre outras.

O juiz destacou que as postagens ofensivas não colaboram com o debate políticos. "Não será tolerada propaganda que “caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa”, sem dúvida caracteriza a fumaça do bom direito, pois o conteúdo das mensagens em questão, em nada colabora para o debate político, infringindo, a meu ver, pelo menos em juízo de cognição sumária, o referido dispositivo legal", afirmou.