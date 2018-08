Justiça nega pedido de Bernardi para participar de debate da Band

Narley Resende

A Justiça Eleitoral negou nesta quinta-feira (16) pedido da coligação REDE/PPL/DC solicitando que o ex-vereador de Curitiba Jorge Bernardi (REDE), candidato ao governo do Estado, participasse de debate entre candidatos ao Palácio Iguaçu na TV Band Paraná. Na representação, a coligação cita matéria do Bem Paraná em que é explicado o critério utilizado pela emissora para convidar os participantes.

Na decisão que negou pedido de liminar, o juiz substituto Tito Campos de Paula ressaltou que a emissora não tem obrigação de convidar candidatos cujos partidos não tenham no mínimo cinco parlamentares no Congresso Nacional. "É faculdade da emissora convidar outros candidatos não enquadrados no critério do caput do art. 46, independentemente de concordância dos candidatos aptos", destacou o juiz. (Veja a decisão)

Seis dos dez candidatos ao governo do Estado foram convidados e confirmaram presença no encontro de hoje na emissora, primeiro da disputa deste ano. O critério de participação é a presença de candidatos que estão em coligações com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme prevê a Lei Eleitoral. Com isso, os candidatos Jorge Bernardi (REDE), Geonísio Marinho (PRTB), Professor Ivan Bernardo (PSTU) e Priscila Ebara Guimarães (PCO) não foram convidados.

A emissora afirma que optou por limitar o número de participantes, conforme permite a legislação, para dar mais dinâmica ao debate. Os seis candidatos que se enquadram na regra e confirmaram presença são: a governadora Cida Borghetti (PP); o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT); o deputado federal João Arruda (MDB); o advogado Ogier Buchi (PSL); o servidor público Professor Luiz Piva (Psol); e o deputado estadual Ratinho Junior (PSD).

Solidários ao candidato da REDE, os candiatos Ratinho, Arruda, Piva e Rosinha assinaram documentos pedindo a participação de Bernardi no debate.