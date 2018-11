Justin Bieber e Hailey Baldwin se casam sem acordo pré-nupcial, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 24, e Hailey Baldwin, 21, se casaram tão às pressas que não deu tempo nem de fazer o acordo pré-nupcial, comum entre os casais de celebridades e milionários que querem evitar problemas na hora de dividir os bens em um eventual divórcio.

Segundo o site TMZ, Bieber e Baldwin se casaram mesmo no último dia 13, quando foram pedir a licença de casamento em um tribunal de Nova York. Outros veículos americanos, como a revista People, já haviam noticiado o matrimônio. O casal, contudo, nega.

Bieber e Baldwin foram casados pelo pastor Jeffrey Quinn, da faculdade cristã Nyack College, que fica próxima ao tribunal. A testemunha, ainda segundo o TMZ, foi Josh Mehl, amigo do cantor.

Tanto o cantor quanto a modelo chegaram a procurar advogados para redigirem um acordo pré-nupcial. Como o casamento foi no mesmo dia, não houve tempo para preparar o documento.

O TMZ afirma ainda que nenhum dos dois está preocupado com o assunto. Uma fonte citada pelo site diz que Bieber está tão apaixonado que ele não vê necessidade de fazer um acordo.

A fortuna do cantor é estimada em US$ 250 milhões, enquanto Baldwin teria alguns milhões de dólares em sua conta.

O casal deve realizar uma cerimônia íntima com parentes e amigos no Canadá, terra natal de Bieber. Uma fonte citada pela People diz ter ouvido o cantor dizer a Baldwin: "Mal posso esperar para me casar com você, baby."

Em entrevista à revista The Cut, a modelo disse que queria um casamento com luzes por todo o canto. E que casar na floresta seria muito bonito, com sua irmã como dama de honra.

O casal ficou noivo em julho deste ano durante uma viagem para Bahamas. E Justin teria se declarado à modelo poucos dias após a confirmação do noivado.

"Eu ia esperar um pouco para falar mas as notícias correm rápido", começou ele. "Ouça, Hailey, eu estou tão apaixonado por tudo em você! Estou comprometido em passar a minha vida conhecendo cada parte sua e te amando pacientemente e gentilmente."

Eles começaram a se relacionar em 2014, quando surgiram os primeiros boatos sobre um romance. Mas foi apenas em 2016 que os dois compartilharam, nas redes sociais, uma foto em que aparecem se beijando.

Neste meio tempo, Bieber foi visto também com Selena Gomez, com quem manteve um relacionamento de 2010 até 2015 --entre muitas idas e vindas.

Hailey Baldwin, modelo que já interpretou pequenos papeis, é filha do ator Stephen Baldwin, que fez "Os Suspeitos" com a designer brasileira Kennya Deodato.

Ela fala português, torce para o Brasil e tem duas tatuagens em homenagem ao país.

O anel de noivado escolhido pelo cantor teria custado US$ 500 mil (cerca de R$ 1,95 milhão), de acordo com site americano TMZ. O anel escolhido é da grife Solow & Co. e possui um diamante oval que, segundo o Jack Solow, dono da joalheria, possui entre seis e dez quilates.

A peça foi entregue ao cantor em um hotel em Nova York, antes do casal embarcar para as Bahamas.