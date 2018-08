Justin Bieber posta foto fofa de sua nova irmãzinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 24, acaba de ganhar uma irmãzinha. Bay Bieber é filha do pai do cantor, Jeremy Bieber com Chelsey Bieber, influenciadora digital. A bebê nasceu nesta quinta (16), às 8h30 da manhã.

"Conheçam a minha nova irmãzinha, minha irmã mais nova, Bay Bieber", anunciou o cantor em suas redes sociais. Ela é a terceira irmã de Bieber por parte de pai. Além dela, Jeremy é pai de Jazmyn, 10, e Jaxon, 8.

Jeremy e Chelsey se casaram em fevereiro deste ano na Jamaica, após cerca de dois anos de namoro. Com 30 anos, a nova esposa de Jeremy é apenas sete anos mais velha que Justin.

Nas redes sociais, alguns fãs pediram que o cantor planejasse ter um bebê com a noiva, Hailey Baldwin, com quem está desde 2016. Eles ficaram noivos no começo de julho nas Bahamas, com direito a um anel de noivado de R$ 2 milhões.