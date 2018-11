Justin Timberlake relembra época em que terminou com Britney Spears

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Justin Timberlake revelou que escreveu o primeiro hit de sua carreira solo, o hino do coração partido "Cry Me a River", de 2002, em apenas duas horas.

"Eu fui desprezado. Fiquei irritado. Os sentimentos foram tão intensos que eu tive que escrever sobre isso", explica Justin em seu novo livro, "Hindsight: And All The Things I Can't See in Front of Me" ("retrospectiva: e todas as coisas que eu não consigo ver na minha frente", em tradução livre).

Justin não cita a ex-namorada Britney Spears, mas a cantora sempre foi tida como a inspiração para a faixa. Os dois namoraram por quatro anos depois de se conhecerem gravando The Mickey Mouse Club, do Disney Channel. Eles terminaram em 2002, na mesma época em que o cantor escreveu "Cry Me a River".

"Eu traduzi meus sentimentos de uma forma que as pessoas pudessem ouvir e se relacionar com eles. As pessoas me escutaram e me entenderam porque todo mundo já foi rejeitado também", conta Justin em seu livro, ainda sem tradução brasileira.

Hoje, Justin é casado com a atriz Jessica Biel, com quem tem um filho, Silas, 2.