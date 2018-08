 Ka e Ka Sedan chegam com novo motor e câmbio automático

Chega à concessionária Ford Slaviero a linha 2019 do Ford Ka, com visual levemente remodelado e com opção de transmissão automática além de um novo motor 1.5. A dianteira recebeu novo para-choque com entradas de ar em C (com frisos cromados no Titanium), faróis novos (cromados no Titanium) e grade frontal mais larga e esportiva. No hatch, a grade ganhou pequenos pontos cinza chamados pela Ford de diamantes, enquanto no sedã permanecem as barras horizontais (novamente cromadas no Titanium). A traseira apresenta novas lanternas com esquema de iluminação alterado e para-choque que segue as linhas do dianteiro. Por dentro, a grande novidade fica por conta da central multimídia SYNC 3 flutuante com tela de 6,5 polegadas. Agora, Ka e Ka Sedan possuem a mesma coloração interna de acordo com a versão: cinza fosco na S, SE, SE Plus e SEL, enquanto a Titanium tem elementos em preto brilhante e a Freestyle usa elementos marrom. Na traseira, há cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos. Mas a maior novidade do Ka é mecânica: sai de cena o antigo motor 1.5 Sigma de quatro cilindros, 110 cv e 15 kgfm de torque e entra onovo 1.5 três cilindros Dragon com 137 cv e 16,2 kgfm de torque com etanol. O motor tem comando variável na admissão e escape, entrega mais potência, torque em uma faixa mais linear e é mais econômico: segundo a Ford, o hatch automático marca 13,5 km/l na estrada com gasolina, enquanto o sedã chega aos 12,2 km/l. Inédita no modelo, a transmissão automática é de seis machas. Houve também mudança para os modelos manuais: o câmbio novo tem cinco marchas e é 7 kg mais leve que a caixa anterior, além de ter dupla sincronização nas três primeiras marchas. Controles de tração e estabilidade passaram a ser itens de série nas versões mais caras (Freestyle e Titanium no Ka, enquanto no Ka Sedan somente na SEL e Titanium). Outra mudança mecânica promovida pela Ford no compacto está na suspensão: ela foi retrabalhada para ganhar em conforto e dinâmica, com um limitador hidráulico que evita barulhos de fim de curso em buracos. A direção também foi recalibrada e agora está mais leve em manobras e mais firme na estrada.



