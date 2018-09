Kanye West vira diretor criativo de premiação pornô

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Kanye West, 41, voltou a surpreender os fãs na noite desta quinta-feira (6) ao aparecer nos bastidores de uma premiação de filmes pornôs, ocorrida em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele inclusive aproveitou para lançar o clipe de "I Love It" durante o evento.

O site Page Six já tinha falado sobre uma possível negociação com o Pornhub Awards para que o músico fosse diretor criativo da premiação, após ele ter falado em uma entrevista que assiste aos conteúdos do site. Na noite desta quinta, ele apenas postou "ao vivo em 15 minutos" em sua conta no Twitter antes da transmissão.

Segundo a Vanity Fair, o rapper foi responsável, junto de seu colaborador de longa data Willo Perron, pelo desenho das estátuas entregues na premiação e pelo figurino dos apresentadores, entre eles da atriz pornô Asia Akira.

Esse é mais um projeto de vários lançados pelo rapper nos últimos meses. Entre maio e junho, ele chegou a produzir cinco álbuns em cinco semanas, sendo dois dele e três de outros artistas. O The New York Times afirmou após essa maratona que o músico estaria criando uma nova meta: 52 álbuns em 52 semanas.

Casado com a socialite Kim Kardashian, 37, West é conhecido por ações e comentários polêmicos. Há alguns meses ele chegou a dizer nas redes sociais que a escravidão foi uma escolha, o que gerou protesto de internautas. Posteriormente, ele disse ter sido mal compreendido em seu post.