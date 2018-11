Kardashians e outros famosos exibem fantasias de Halloween

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite do dia 31 de outubro, Halloween nos Estados Unidos, é anualmente marcada por festas à fantasia que reúnem celebridades de peso. Nesta quarta (31) muitos famosos entraram na onda do Dia das Bruxas e compartilharam fotos de suas fantasias —que, por tradição nos EUA, não precisam ser tão horripilantes.

As irmãs Kardashian se inspiraram nas passarelas da marca Victoria's Secrets e se fantasiaram com roupas íntimas da grife. "Obrigado por nos emprestar as asas e os looks atuais diretamente das passarelas para curtirmos a noite. Meu Deus! É um sonho que se tornou realidade!", escreveu Kim Kardashian em seu Instagram.

Kylie Jenner aproveitou a oportunidade para exibir um ensaio fotográfico que fez inspirada na Barbie. Nas imagens, a socialite e empresária aparece vestida com as roupas da boneca, com perucas loiras e em diferentes ambientes.

Quem também impressionou pela complexidade da fantasia foi Heidi Klum. A atriz e modelo adora se fantasiar e aproveitou as duas últimas semanas de outubro para fazer uma retrospectiva das suas melhores fantasias. Esse ano, ela escolheu ser a princesa Fiona, do filme "Shrek", enquanto o namorado, o músico Tom Kaulitz, foi o ogro protagonista da animação.

O grupo do seriado "Stranger Things" também divertiu o público com suas fantasias. Enquanto Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, se fantasiou como a princesa Leia de "Star Wars", seu parceiro de elenco, Noah Schanapp, que vive Will na série, se inspirou na própria Eleven para se caracterizar.