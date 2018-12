Karina Bacchi e Amaury Nunes se casam em praia paradisíaca após um ano de namoro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karina Bacchi, 41, e Amaury Nunes, 35, se casaram no final da tarde desta quinta-feira (29) na Barra de São Miguel, em Alagoas (Maceió).

A cerimônia teve a presença apenas de amigos próximos do casal. Entre as madrinhas estiveram Susana Alves e Ticiane Pinheiro, a apresentadora do Hoje em Dia, da TV Record.

Apesar disso, quem roubou a cena foi o filho de Karina, Enrico Bacchi, 1, que apesar de ter apenas um ano de idade, foi o pajem da cerimônia e levou as alianas ao altar, com ajuda de terceiros.

"Mesmo sendo para poucas pessoas, esse é um momento muito especial. Quero que seja lindo e cheio de alma", afirmou Bacchi antes do casamento.

Amaury completaram um ano de namoro em agosto deste ano, mas ficaram noivos antes disso, em maio.

Antes de engravidar por meio de uma fertilização in vitro, Bacchi dedicava sua carreira ao "mundo fitness". Ela também atuou em novelas da Globo, como "Da Cor do Pecado", em 2004, e venceu o reality A Fazenda, da Record, cinco anos depois.