Karina Bacchi usa 'Aquarela', de Toquinho, de inspiração para festa de aniversário de Enrico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música 'Aquarela', de Toquinho, foi usada de inspiração para a atriz Karina Bacchi fazer a festa de aniversário de seu filho, Enrico, realizada neste domingo (29), em um buffet da zona sul de São Paulo.

"Foi tudo lindo como ele merece! Uma aquarela de cores e sentimentos felizes! Meu sol, como amamos você! Espero que um dia tenha ideia de quanto esse amor é imenso, de quanto sua luz ilumina a todos que te rodeiam!", escreveu Karina em sua conta no Instagram.

Estiveram na festa o noivo de Karina, Amaury Nunes, a atriz Suzana Alves com o filho, a ex-BBB Ana Paula Renault, a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, entre outros.

Enrico vestiu uma jardineira exclusiva, feita sob medida pela grife infantil Le Infance. "Karina queria que o filho representasse o sol da música na festa e, a partir disso, pensamos numa jardineira estampada bem colorida para trazer a alegria do tema", explica a estilista Bella Vasconcellos.

O menino, que teve a festa antecipada em duas semanas, nasceu em Miami, no dia 8 de agosto do ano passado, por meio de fertilização in vitro. "É uma forma de garantir a ele mais oportunidades de escolhas futuras, seja no estudo ou no trabalho", disse a atriz na época sobre a escolha de parto nos Estados Unidos.

Antes de engravidar, Karina dedicava sua carreira ao "mundo fitness". A atriz também atuou em novelas da Globo, como "Da Cor do Pecado", em 2004. Cinco anos depois, a artista foi a vencedora do reality "A Fazenda", da Record.