Karola será humilhada após revelação de caso com Remy em 'Segundo Sol'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após algumas tentativas, a vingança de Luzia (Giovana Antonelli) vai finalmente desestabilizar sua rival Karola (Deborah Secco) nos próximos capítulos de "Segundo Sol". Isso porque ela vai revelar a todos o romance que a vilã viveu por anos com o próprio cunhado Remy (Vladimir Brichta).

"É sem dúvida o momento mais difícil da trajetória da personagem até agora. Todos ficarão contra ela. Até Valentim, que procura sempre compreendê-la, terá dificuldade em aceitar a situação. Terão momentos em que Karola vai ficar fora de si, não vai aguentar a pressão", afirma atriz Deborah Secco.

A nova etapa do plano de vingança de Luzia começará já no episódio desta quarta-feira (26), com a divulgação, durante o show de Beto Falcão (Emilio Dantas), de imagens de Karola e Remy na cama. A vilã será hostilizada pelo público, que jogará objetos contra ele, e, depois, isolada pelos familiares.

Karola passará então por uma fase sozinha, crises de choro e de raiva, chegando a atacar Laureta (Adriana Esteves), que ela acreditará estar por trás da armação. A vilã vai atirar contra a antiga aliada, que será salva por Ícaro (Chay Suede), antes de as duas conseguirem se entender novamente.

Para a atriz, essa também será a hora de Karola "tentar se reinventar e entender tudo o que fez de errado na vida dela".

Nas próximas semanas, Remy também voltará à trama das nove, vivo, como já especulavam fãs da novela e até mesmo o elenco. O malandro será visto por Luzia caminhando nas ruas de Salvador, antes de retornar para a casa de Laureta, que se revelará sua cúmplice no plano para incriminar Luzia.