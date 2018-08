Katherine Johnson, que ajudou o homem a chegar à Lua, completa 100 anos

Redação Bem Paraná

Katherine Johnson, uma das mulheres que ajudou o homem a chegar à lua, completa 100 anos neste domingo (26). Katherine e mais duas mulheres afro-americanas trabalhavam na Nasa (a agência espacial norte-americana) nos anos 60 e os conhecimentos das três em matemática contribuíram para essa conquista espacial.

A data foi lembrada pela atriz Octavia Spencer, que interpretou Dorothy Vaughn, colega de Katherine no filme ‘Estrelas Além do Tempo’. O filme traz como Katherine (Taraji P. Henson), Dorothy e Mary Jackson (Janelle Monae) ajudaram naqueles tempos, mesmo sendo mulheres e negras. O feito ficou desconhecido durante anos, até a chegada do filme. Elas formavam uma equipe, no Centro de Pesquisa Langley, que calculava a trajetória dos lançamentos espaciais.

Os cálculos de Katherine ajudaram o sucesso da missão Apolo 11 – na qual Neil Armstrong pisou na lua em 1969. E, antes disso, tinham estabelecido a trajetória da viagem do astronauta norte-americano Alan Shepard, em 1961.