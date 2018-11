Kátia Abreu diz que ficará neutra em um segundo turno sem Ciro Gomes

Folhapress

PALMAS, TO (FOLHAPRESS) - Ao votar em um colégio estadual em Palmas (TO), a senadora e candidata à vice-presidência Kátia Abreu (PDT) comparou o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) a Adolf Hitler.

"Temos que lutar muito porque em todos os países do mundo onde os militares assumiram o poder não deu um bom resultado. Experimentamos autoritarismo, ditadura, chegando ao golpe propriamente dito. Quando ele agride os negros, os homossexuais e as mulheres, isso é um péssimo sinal. Hitler, assim como o Bolsonaro, amava as armas, odiava os negros e os homossexuais e matava em câmaras de gás quem ele julgava diferente. Tenho pavor de imaginar isso acontecendo no meu pais".

A senadora apostou no voto dos indecisos para virada de Ciro Gomes (PDT), que atualmente ocupa o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

"Na Austrália e na Nova Zelândia Ciro já foi para o segundo turno com Bolsonaro. As pesquisas demonstraram que parte do eleitorado está disposto a mudar seu voto."

Em um eventual segundo turno sem Ciro Gomes, a senadora e candidata disse que vai permanecer neutra sem apoiar ninguém.

"Não acredito nesses dois projetos. No caso do PT, o momento para eles não está bom, vai ser um momento de muita conturbação no Congresso. Não acredito que seja o melhor para o Brasil. Teremos uma briga muito grande entre bolsonaristas e petistas no sentido de não provocar uma governabilidade. Eu tenho preocupações até mesmo de um impeachment ou um golpe", afirmou.

Katia vai acompanhar a apuração em Palmas.