Katie Holmes e Jamie Foxx planejam se casar em Paris

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com publicações internacionais, Katie Homes e Jamie Foxx vão se casar em Paris no ano que vem. O casal, que mantém um namoro discreto há cinco anos, escolheu a cidade europeia por quase não serem reconhecidos por lá.

Há, ainda, a notícia de que Foxx deve adotar oficialmente a filha de Katie, Suri, que está com 12 anos. "Suri ama James e já o vê como pai", disse uma fonte ao site americano Radar Online. A menina é filha de Tom Cruise, que tem se mantido afastado da criança há alguns anos. O ator de "Missão Impossível" já passou mais de um ano sem visitar a filha, e tem vivido reclusão.

Segundo a revista The National Enquirer, o acordo de divórcio que Katie Holmes fez com Tom Cruise a obrigava a manter a sua vida amorosa em segredo por cinco anos, a partir de 2012. Katie começou a namorar Foxx no ano seguinte.