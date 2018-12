Katinguelê contradiz Salgadinho e afirma que 'Inaraí' homenageia filha de membro do grupo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música "Inaraí", do grupo Katinguelê, voltou a ser notícia nesta sexta-feira (30) por conta de sua origem. Afinal, qual foi a verdadeira inspiração do sucesso do final dos anos 1990? Salgadinho, ex-integrantes do grupo, deu uma versão no programa Conversa com Bial, nesta quinta (29), prontamente rejeitada pelos ex-companheiros.

O Katinguelê usou sua conta no Instagram para negar a versão do músico de que a inspiração foi "a prima de um amigo que outro amigo pegava". Segundo o grupo, a inspiração foi mesmo a filha de Juninho do Banjo, que compôs a música ao lado de Salgadinho há 20 anos.

"Esta informação, além de caluniosa, fere com os atuais pensamentos de respeito à dignidade das mulheres. A música, sendo uma homenagem de pai para filha, não deveria ser retratada com tamanho desrespeito", afirmou o grupo nas redes sociais.

Procurado, o empresário de Salgadinho informou que o músico não iria comentar polêmica. Em sua conta no Instagram, no entanto, ele postou que "Inaraí não é uma música feita para um criancinha!!!". "Só digo isso. Não sou pedófilo." A filha de Juninho tinha apenas um ano quando a música foi composta.

Alguns fãs tentaram amenizar a situação, enquanto outros questionaram se a letra da música seria apropriada para homenagear uma criança. "Mas essa explicação não está condizendo com a letra da música", afirmou uma internauta. "Como faz uma música dessa pra uma criança?", questionou outro.