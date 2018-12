Katy Perry arremata leilão beneficente e paga US$ 50 mil por encontro com o próprio namorado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry, 34, mostrou que tem um lado bastante ciumento durante um evento beneficente realizado no último domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora cobriu o lance de uma fã e pagou US$ 50 mil (mais de R$ 190 mil) para sair com o próprio namorado, Orlando Bloom, 41.

O encontro com o ator foi leiloado durante o evento One Love Malibu, dedicado a arrecadar fundos para as vítimas do incêndio florestal que devastou a Califórnia, no mês passado, e deixou ao menos 88 mortos e quase 200 pessoas desaparecidas.

Perry, que cantou durante o evento, subiu ao palco para ajudar no anúncio do leilão, que incluía um passeio com seu namorado: "Você pode andar de moto com ele até um local onde vocês almoçarão", descreveu ela antes de admitir que não estava feliz com a ideia desse encontro.

Segundo a revista People, a cantora ainda brincou durante o anúncio dizendo que quem arrematasse o leilão iria segurar os peitorais de Orlando Bloom, mas em seguida interrompeu os lances: "Laura, me desculpe. Vou comprar isso por US$ 50 mil", afirmou à mulher que havia oferecido US$ 20 mil (cerca de R$ 76,5 mil).

Perry e Bloom foram vistos juntos pela primeira vez em 2016 em uma festa pós-Globo de Ouro e, pouco tempo depois, assumiram o namoro. Eles acabaram terminando em fevereiro de 2017, mas a cantora confirmou a retomada do relacionamento em maio deste ano, em entrevista à revista People.

Em setembro, o casal fez sua aparição em um evento oficial como casal durante uma festa de gala da ONG ambiental Global Ocean, para promover a sustentabilidade dos oceanos. Bloom também declarou recentemente que gostaria de ter mais filhos. Ele já é pai de Flynn, de seu relacionamento com a atriz Miranda Kerr.