Katy Perry e o namorado, Orlando Bloom, têm cachorros idênticos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry, 33, e seu namorado, Orlando Bloom, 41, parecem ter os mesmos gostos quando o assunto é animais de estimação. Cada um deles tem um micro poodle de cor marrom, que são tão parecidos que podem até ser confundidos.

Perry postou no final de agosto uma foto em que os dois cães estão juntos, molhados e em um spa. Antes dessa publicação, a cadela de Bloom, Mighty, era constantemente confundida no Instagram do ator com o cão de Perry, por conta da semelhança.

O animal de estimação da cantora é Nugget, que está sempre nas fotos postadas por ela em suas redes sociais, e até já participou de um comercial do Citibank em 2017. Perry tem também um segundo cachorro, Butters, e um gato chamado Kitty Purry.

O casal está junto desde o final de maio deste ano, mas já tiveram um relacionamento anterior, tendo ficado separados de fevereiro de 2017 até o momento em que reataram.

MICRO POODLE

O micro poodle é considerado uma das raças mais populares do mundo. Também chamado de Poodle Micro Toy, ele costuma ter 20 centímetros de altura e ser bem energético.

A raça está entre as mais indicadas para fazer companhia às crianças. Ela surgiu nos anos 1950, na Europa, e costuma ser inteligente, mas frágil. Por isso, é preciso ter cuidado com o animal.