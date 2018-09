Katy Perry e Orlando Bloom fazem primeira aparição como casal em defesa dos oceanos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juntos há três anos, Katy Perry, 33, e Orlando Bloom, 41, nunca haviam feito uma aparição em um evento oficial como casal. A primeira vez foi nesta quarta-feira (26) a convite da realeza de Mônaco.

O príncipe e a princesa Alberto e Charlene receberam os artistas no teatro Ópera de Monte-Carlo para o baile de gala da ONG ambiental Global Ocean. As modelos Isabeli Fontana, Luciana Gimenez e Alessandra Ambrosio também compareceram.

O objetivo do baile é promover a sustentabilidade dos oceanos para as próximas gerações e, assim, garantir o futuro do planeta, segundo nota divulgada pela realeza de Mônaco. Os presentes assistiram a concertos musicais e participaram de um jantar.

Perry e Bloom mantêm um namoro cheio de idas e vindas e acabaram aparecendo às mesmas festas sem trocar, ao menos, uma palavra. No início do relacionamento, o casal compareceu a um baile de fantasias irreconhecíveis como Hillary e Bill Clinton.

Segundo a organização, outros artistas apoiam o movimento de proteção aos oceanos, como a cantora Madonna, os atores Pierce Brosnan e Hugh Grant, e a modelo Adriana Lima. Por meio de leilões, o dinheiro arrecadado é utilizado em investimento em tecnologia e prevenção na luta contra o mar de plástico que invade os oceanos.