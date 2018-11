Katy Perry faz 34 anos e tem 'Roar' e 'Firework' como as músicas mais buscadas na web

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry, um dos principais nomes da música pop da atualidade, completa 34 anos nesta quinta-feira (24). Natural da cidade de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), ela começou a cantar ainda na infância e chegou a lançar um CD de música gospel aos 17 anos.

Mas Katy só alcançou o sucesso em 2008, quando mudou o seu estilo para o pop e lançou o álbum "One of The Boys". Na época, a música "I Kissed a Girl" conquistou o topo das paradas musicais dos Estados Unidos e de outros países. Desde então, ela já lançou outros três discos, fez grandiosas turnês internacionais, estrelou filmes e programas de TV.

Por causa do aniversário da cantora, o Google Trends realizou um levantamento das músicas de Katy Perry mais buscadas em todo o mundo na plataforma digital. "Roar", "Firework" e "Dark Horse" lideram o ranking. "The One That Got Away", "Unconditionally", "Teenage Dream", "Hot n Cold", "Thinking of You", "California Gurls" e "Peacock" completam a lista das dez mais.