Kawasaki lança Ninja 400 no Brasil

Em 2008 a Kawasaki lançou a primeira esportiva de muitos jovens pilotos: a Ninja 250R, de estilo e aparência esportiva como as famosas Ninja 1300. Um início para os iniciantes em pilotagem e de menos grana, daí vieram as concorrentes e a marca japonesa deixou a “Ninjinha” mais forte, com 300cc. Agora chega a Ninja 400, uma moto totalmente nova, do chassi ao motor, começará a ser vendida a partir de meados de setembro, com preço inicial de R$ 23.990 já com freios ABS. A nova Kawasaki Ninja 400 chega com inédito motor embora manteve a configuração de dois cilindros e a refrigeração líquida da anterior, porém com capacidade cúbica maior (399 cc) e nova admissão de ar, além de diversos esforços para redução peso. O resultado é uma potência de 48 cv e 3,9 kgfm de torque, contra 39 cv e 2,8 kgfm da antiga 300. O câmbio manteve as 6 marchas, mas com relações mais próximas entre si, enquanto a embreagem deslizante e assistida recebeu um disco menor que deixou o acionamento mais leve. Com chassi de treliça inspirado na Ninja H2, a Ninja 400 teve a distância entre eixos encurtada (para ganhar agilidade) e recebeu uma balança traseira mais longa (para aumentar o conforto). As suspensões dianteiras receberam bengalas mais robustas (de 41 mm contra 37 mm), enquanto o freio a disco dianteiro agora tem 310 mm e o pneu traseiro ficou 10 mm mais largo (150 mm). Os freios ABS são de série nas duas versões. No total, a Ninja 400 pesa apenas 168 kg, ou 4 kg a menos que a 300. Os faróis duplos de LED, lanternas de LED e o novo painel de instrumentos similar ao das Ninja maiores, com computador de bordo e indicador de marcha, entre outros recursos.

Preços

Ninja 400 ABS (verde ou preta)

R$ 23.990

Ninja 400 ABS KRT (verde com grafismo especial)

R$ 24.990.