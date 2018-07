Kéfera revela visual para sua primeira personagem em uma novela da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kéfera Buchmann já está a todo vapor nas gravações da novela de “Espelho da Vida”, próxima novela das seis da Globo, de Elizabeth Jhin. Em seu Instagram, a youtuber revelou como será o visual de sua personagem, Mariane, uma vilã.

“Com vocês.... Mariane. A novela ‘Espelho da vida’ começa em setembro, na Globo. Quem tá ansioso comenta ‘Vem Mariane’ aqui nos comentários”, escreveu.

Kéfera está em Carrancas, Minas Gerais, gravando cenas da novela e tem treinado bastante com uma profissional para perder o sotaque de curitibana e puxar menos o “r”' para viver a personagem Mariane, que promete se envolver em muitas confusões.

Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, Kéfera foi eleita pela revista Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil.

No elenco de “Espelho da Vida” estão Vitória Strada, Rafael Cardoso, Alinne Moraes, João Vicente de Castro, Irene Ravache, Reginaldo Faria, Julia Lemmertz, Felipe Camargo entre outros.