Keiko Fujimori é detida sob acusação de lavagem de dinheiro

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A líder do partido fujimorista (Força Popular), Keiko Fujimori, foi detida nesta quarta-feira (10), por conta de uma investigação sobre lavagem de dinheiro.

A primogênita do ex-presidente Alberto Fujimori, que recentemente teve seu indulto cancelado e também deve voltar à cadeia, foi presa ao se apresentar no Ministério Público, onde tinha ordem de declarar sobre aportes a sua campanha presidencial de 2011.

Keiko, assim como seu então opositor naquele pleito, Ollanta Humala, que também está preso, responde a processo por ter recebido caixa dois da empreiteira Odebrecht para a campanha eleitoral que foi vencida por Humala.

O juiz Richard Concepción Carhuancho, o mesmo que foi responsável pela detenção de Humala, ditou a prisão de Keiko alegando perigo de fuga (ela tem cidadania japonesa e americana) e a possibilidade de obstrução de Justiça.

Além de ter recebido caixa dois, Concepción Carhuancho também acusa Keiko de ter lavado dinheiro recebido para a campanha, da Odebrecht e de outras empresas. Além disso, ao questionar quem eram os aportantes de sua campanha, Keiko teria apresentado uma lista de 48 pessoas que se mostrou falsa.

Desde que o próprio Marcelo Odebrecht revelou que daria um aporte extra para sua campanha daquele ano, os investigadores estão passando um pente fino em todo o montante que entrou nos cofres do partido da então candidata.

O juiz aponta para o fato de que Keiko não teria usado o dinheiro da empreiteira brasileira apenas como caixa dois mas também para estender sua influência a outras instituições da república, como o Judiciário.

No fim do ano passado, e depois em março, conseguiu mover moções de vacância contra o então presidente Pedro Pablo Kuczynski baseada em evidências para muitos consideradas frágeis. Na segunda tentativa, PPK (como é chamado) acabou renunciando.

Ainda se investiga que Keiko estaria comandando uma quadrilha com outros parlamentares de seu partido com a finalidade de lavar dinheiro, vindo da Odebrecht e de outras fontes. Segundo a investigação, a Força Popular teria convertido, transferido e ocultado mais de US$ 1,2 milhão (R$ 4,5 milhões) provenientes de fundos de procedência desconhecida.

Diante do Ministério de Justiça dos EUA, a Odebrecht havia admitido ter pago, entre propinas e caixa dois, cerca de US$ 29 milhões (R$ 109 milhões). Os montantes teriam sido entregues a Alejandro Toledo, que está nos EUA fugido da Justiça, a Alan García, a PPK e à Força Popular, por meio de Keiko Fujimori. Investigações recentes, porém, apontam que esse montante já passaria dos US$ 40 milhões.

Outros integrantes do Força Popular, como o líder do Congresso, Luis Galarreta, criticaram a prisão de Keiko. Já seu irmão, Kenji , com quem Keiko rompeu no final do ano, não deu declarações sobre a prisão da irmã.