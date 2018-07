Kevinho e Flávia Pavanelli terminam namoro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o namoro do cantor Kevinho com a blogueira Flávia Pavanelli. Ela confirmou o término na madrugada deste domingo (1) em seu Instagram.

"Em respeito a quem me acompanha queria dizer que, infelizmente, meu relacionamento com o Kevin chegou ao fim. Obrigada a cada mensagem de amor e carinho, me desculpem, mas por enquanto essa é a forma que consigo anunciar o ocorrido Não me pronunciarei mais a respeito do assunto. Amo vocês".

Kevinho se apresentou no Villa Mix Goiânia no sábado (30), o cantor parecia abatido. Ao atender a imprensa após a apresentação, Kevinho exigiu que os jornalistas não fizessem perguntas sobre sua vida pessoal -apesar de não ter confirmado o término do relacionamento.

Os dois assumiram o romance publicamente no final de 2017.