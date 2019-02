Kevinho, o 'moleque dos hits', em cinco músicas para curtir no pré-Carnaval

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele tem 17 milhões de seguidores no Instagram, 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 6 milhões de curtidas no Facebook, 4 milhões de inscritos no YouTube, 2 milhões de fãs no Deezer. Aos 20 anos, Kevin Kawan de Azevedo, (bem) mais conhecido como Kevinho, "o moleque dos hits", está em alta.

Natural de Campinas (SP), o jovem que canta desde os 14 "nasceu" mesmo para os ouvidos -e para o requebrado- dos brasileiros quando estourou com o funk "Olha a Explosão", no fim de 2016. Ainda hoje o seu maior sucesso, o clipe da música dirigido pelo produtor Kondzilla, o "midas do funk", acumula mais de 800 milhões de visualizações no YouTube.

O reinado absoluto de "Olha a Explosão", entretanto, pode estar ameaçado. Às vésperas do Carnaval de 2019, Kevinho tem uma lista de hits estourados lançados depois da folia do ano passado.

A começar por maio de 2018, quando Kevinho fez uma participação em "Amor Falso", do já conhecido Wesley Safadão com o estreante nas paradas de sucesso, Aldair Playboy.

Em setembro de 2018, lançou "O Bebê" em parceria com MC Kekel -cinco meses depois, o hit segue em alta nas paradas de sucesso das rádios e em aplicativos de música em streaming.

Com pegada romântica, o clipe de "O Bebê" tem como protagonista uma cadeirante sem fazer qualquer menção à sua deficiência -e a escolha foi bem vista por promover a inclusão social.

Há dois meses, no começo de dezembro, Kevinho surgiu ao lado de Dennis DJ no hit "Agora é tudo meu", uma das mais ouvidas deste verão e aposta ainda viva na briga por ser o hit da folia.

Mas foi nesta sexta-feira (1º) que Kevinho deu um dos passos mais ousados da carreira -e pontapé para ganhar ares de estrela internacional. Kevinho estreou a aguardada parceria com Anitta em "Terremoto" -no clipe, os dois recriaram "I'm still in love", sucesso de Sean Paul.

E a prova de que 2019 promete para o dono do bordão "cê acredita?": contratado pela gravadora Warner no fim do ano passado, Kevinho tocará na edição chilena do Lollapalooza, em março.

Com bloquinhos de pré-Carnaval começando a pipocar pelo país, saiba que é de Kevinho três hits que, mesmo antigos, continuam a animar foliões: "Pega a Receita" (com MC Dede); "Ta Tum Tum" (com as sertanejas Simone e Simaria); e "Deixa Ela Beijar" (com Matheus e Kauan).