Khloé Kardashian afirma estar triste pela política brasileira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária americana Khloé Kardashian, 34, comentou sobre a situação política do Brasil no Twitter, na última quarta-feira (24), e disse estar triste com os últimos acontecimentos. "É uma loucura o que está acontecendo com nosso mundo", afirmou ela ao responder ao post de uma jovem que falava sobre a eleição brasileira.

"Minha babá é brasileira e me explicou a situação. É tão triste! Eu adoro aprender sobre outros países, mas é uma loucura o que está acontecendo com nosso mundo. Nós temos que lembrar de ser pessoas boas de coração porque um único indivíduo pode fazer a diferença. Rezando por todos", afirmou.

Vários seguidores elogiaram Khloé, sendo muitos brasileiros. A um desses fãs, a socialite disse que ouve muito sobre crimes de ódio e como isso a deixa triste. "Eu não sei porque existe tanto mal, mas também sei que temos muito amor ao nosso redor. Às vezes não parece, mas temos".

Khloé é mãe da pequena True Thompson, de seis meses de vida, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson. O casal se separou após a divulgação de vídeos do atleta do Cleveland Cavaliers com outras mulheres serem divulgados no mesmo dia do nascimento de True.