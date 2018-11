Khloé Kardashian quebra silêncio sobre traição de namorado e diz que ele teve sorte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Khloé Kardashian, 34, desabafou com fãs sobre a traição do namorado, o jogador de basquete Tristan Thompson, durante a exibição do mais recente episódio de Keeping Up With The Kardashians, reality show que mostra o cotidiano de sua família.

O escândalo aconteceu há sete meses, mas a gravação só foi ao ar neste domingo (4). Nas redes sociais, a socialite afirmou que o namorado teve sorte porque ela só descobriu o caso de infidelidade quando ela estava na reta final da gravidez da filha True.

Quando a notícia veio à tona, Khloé estava em Cleveland, sem a equipe de gravação do programa, e foi avisada por Kylie Jenner. "Graças a Deus a câmera não estava comigo em Cleaveland!!!", Khloé publicou em uma rede social. "Não vou escrever o que eu fiz, mas vamos dizer apenas que ele teve sorte porque eu estava grávida de 9 meses."

Khloé permitiu que o namorado participasse do parto da filha. "Escolhi deixar meus sentimentos de lado para o parto e tentar ter o máximo de boas energias que eu pudesse", explicou.

A socialite reatou com o namorado após o ocorrido. Em resposta a uma fã, no entanto, ela disse que foi difícil reviver o ocorrido assistindo ao episódio. "Você pode perdoar, mas esquecer não é possível."

"Eu amo gravar o programa e tenho orgulho de que nós todas somos fortes e corajosas o suficiente para sermos vulneráveis, mas temos que começar a exibir esses programas mais próximos do tempo real", acrescentou. "Esse episódio tem quase sete meses e é muita coisa para viver de novo, mas talvez eu precise."