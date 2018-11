Kia Sportage recebe a atualização na linha 2019

Da redação

A Kia Motors apresenta a quarta geração do Sportage, com atualização visual feita pelo estúdio de design europeu da montadora sul-coreana em Frankfurt, na Alemanha. As mudanças no design exterior do Sportage incluem novos para-choques dianteiros e traseiros, bem como faróis dianteiros e lanternas traseiras redesenhadas, além de novas rodas de liga leve.

Na frente, as principais atualizações estão nos faróis de neblina “cubo de gelo” em LED, que agora possuem formato retangular e divididos por uma haste horizontal, que segue até a entrada de ar. Já a grade “nariz de tigre”, símbolo da Kia, ganhou acabamento preto brilhante. No interior, o layout da cabine foi mantido, mas uma série de atualizações proporciona sensação de modernidade aos passageiros. O modelo vem equipado com novo volante e painel de instrumentos revisado, além de novos designs de estofamento.

O visual dos controles de ventilação e do ar condicionado também foi revisado. Com o novo design do sistema multimídia, integrado ao centro do painel, o ambiente ficou ainda mais clean e tecnológico. No Brasil, o Sportage está disponível em quatro versões (P.152, P.253, P.264 e P.265). Todas contam com o mesmo conjunto mecânico: motor 2.0 litros, flex de 4 cilindros, com duplo comando de válvulas variável no cabeçote (DOHC com Dual CVVT). Alimentado com etanol, entrega 167 cv a 6.200 rpm e torque de 20,6 Kgm a 4.700 rpm. Com gasolina, chega a 156 cv a 6.200 rpm e torque de 19,2 Kgm a 4.700 rpm.

A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais. O câmbio também conta com seletor de modo de condução que permite ajustar as mudanças de marcha de acordo com o estilo de cada motorista ou das condições de pilotagem. As opções são: normal, econômica (com trocas em baixas rotações, privilegiando o baixo consumo de combustível) e esportiva (que explora as acelerações para proporcionar o melhor desempenho). Pouco maior que o anterior, o crossover fabricado na Coreia do Sul chega com preços sugeridos de R$ 112.990 (LX) e R$ 139.990 (EX)