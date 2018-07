Bem Paraná

Lançado mundialmente no Brasil em agosto do ano passado, importado do México, o Nissan Kicks começou nesta semana a ser fabricado no Brasil, na planta da montadora localizada em Resende, no Rio de Janeiro. Mesmo com o início da produção local, na mesma fábrica que monta o hatch March e o sedã Versa, as importações devem prosseguir por mais um mês, até que haja volume suficiente de Kicks nacional para abastecer as concessionárias. A fabricação, em um primeiro momento é apenas da versão SL, topo de linha, e na sequência irá incluir a configuração SV Limited, intermediária. A capacidade da fábrica é de montar 200 mil veículos por ano.

Kicks Nacional 1

Atualmente, o Kicks é comercializado apenas com motor 1.6 flex de 114 cv e câmbio CVT, nas duas versões já citadas: a SV Limited sai por R$ 84,9 mil, enquanto a SL tem preço sugerido de R$ 91,9 mil.

Fiesta mais barato

A Ford anunciou uma redução de até R$ 3,9 mil no preço sugerido de versões do Fiesta equipadas com a transmissão automatizada Powershift. De acordo com a montadora, os preços das configurações manuais do hatch compacto também ficaram mais em conta até R$ 2,2 mil. A empresa justica o corte nos preços por conta da recente desvalorização do dólar perante o real.

Carros roubados

Os carros pequenos são os mais procurados pelos ladrões. Palio, Gol, Uno, Fox e Fiesta foram os mais roubados ou furtados, segundo levantamento feito pela Ituran empresa que faz monitoramento de veículos. Claro que essa estatística é parcial, limitada aos clientes da empresa, mas é uma base considerável: foram quase dez mil ocorrências no ano passado. O levantamento mostrou que o número de roubos cresceu 25% em relação ao ano anterior.