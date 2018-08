Kiev Ballet apresenta ‘Dom Quixote’ e ‘Paquita’ no Teatro Guaíra

Da redação

Considerada uma das melhores companhias de ballet do mundo, o Balé da Ópera Nacional da Ucrânia, Kiev Ballet, desembarca em Curitiba, hoje, para única apresentação no Teatro Guaíra. No palco, seus principais bailarinos estarão apresentando duas grandes obras: “Dom Quixote” e” Paquita”, que prometem encantar e emocionar a plateia. Além da capital paranaense, a tour 2018 vai percorrer o Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Os ingressos estão sendo vendidos na Bilheteria do Guairão, Lojas e site Disk Ingressos. O evento é promovido pela Orth Produções.

O público poderá acompanhar a apresentação de um grupo notável de bailarinos, com nomes como: Tatiana Golyakova, Kateryna Kozachenko, Jan Vaña, Khrystyna Shyshpor, Stanislav Olshansky e Yevheniy Svyetlitsa. Com 38 integrantes, a companhia ucraniana é referência mundial do ballet, e entre as principais menções e reconhecimentos ao grupo, está a Estrela de Ouro, maior prêmio da Academia Francesa de Dança.

Nova geração

Uma nova geração também promete exibir coreografias exuberantes, firmando o nome das novas estrelas do balé na cidade. Entre eles, solistas renomados como Khrystyna Shyshpor, condecorada como Artista da Ucrânia, e com o início de sua carreira como parte do corpo de baile da Ópera Nacional da Ucrânia em 2002 enquanto ainda cursava a Academia Municipal de Dança de Kiev.

O talento artístico incrível da jovem a tornou bastante conhecida, com apenas 10 anos foi medalha de ouro na competição ucraniana As Sete Cores do Arco Íris e logo após ganhou medalha de prata no concurso Crystal slipper, Youth Ballet. Em seu currículo, ainda constam prêmios como a competição internacional de dança clássica na Rússia em 1998, com o prêmio “ Missão”, apresentando uma surpreendente coreografia de Yuri Grigorovich, medalha de ouro na Competição Internacional de Dança Clássica Artek Fuete - 99 (1999), e a láurea com a medalha da Competição Internacional Rudolf Nureyev de Ballet da Hungria no mesmo ano. Entre suas execuções criativas, incluem-se a performance como solista principal nas peças O Lago dos Cisnes (Swan Lake), O Quebra Nozes (Nutcracker), A Bela Adormecida (Sleeping Beauty) de Tchaikovsky, Scheherazade de Rimsky-Korsakov’s, Carmen Suite de Bizet e Giselle de A. Adana entre outros.

Outro que promete fazer bonito nas apresentações é o solista Stanislav Olshansky ,graduado pela Escola Estatal de Balé de Kiev e há 1 ano como primeiro solista no Kiev Ballet. O bailarino já participou de peças de artistas como Tchaikovsky, L. Minkus e A. Adana. Entre seus papéis, estão Blue Bird (A Bela Adormecida, de Tchaikovsky), Príncipe (Quebra-Nozes de Tchaikovsky), Robber (Snow Queen - Tchaikovsky e outros compositores), Alexander (A Dama das Camélias), entre outas obras.

Primeiro Solista da Ópera de Liyv e formado em Kiev, o bailarino Yevheniy Svyetlitsa tem como característica a técnica apurada constantemente, e se apresenta como convidado na Ópera Nacional da Ucrânia como solista em ‘Spartacus’ e O Lago dos Cisnes`, e vem ao Brasil para agregar seu talento ao time de Kiev. Entre suas menções, estão o prêmio da Excelência Técnica Nacional da University da Ucrânia, do qual foi vencedor, além de ganhar também o Prêmio Artista da Ucrânia em 2015 e o Prêmio Cultural da Universidade Nacional de Zakinchiv. Seu repertório eclético incluí performances como Ziggfried, Rothbart, pas de trois em O Lago dos Cisnes; O Príncipe em O Quebra Nozes de Tchaikovsky; Solor em La Bayadère , Minkusa; Romeo em “Romeo e Julietta”, de S. Prokofiev; são algumas de suas obras. O bailarino já se apresentou em países como Polônia, Espanha, Áustria, Suíça, Estados Unidos, Holanda e França.

Sobre as obras

Grande destaque das apresentações pelo mundo, o espectador terá a oportunidade de conferir duas grandes obras que estão entre as melhores do balé: “Dom Quixote” e “Paquita”. A primeira traz a narrativa dos personagens Kitri e Basilio, que tem como característica fundamental os traços hispânicos com seus animados cavaleiros e espevitadas signoritas, indo totalmente ao contrário da política de seu país de origem, a União Soviética. A versão para o balé de “Dom Quixote” não prova apenas a genialidade de Cervantes, mas sim de Marius Petipa, que provou que se pode fazer coreografias lindíssimas e maravilhosas saindo um pouco dos padrões.

Por outro lado, “Paquitá” tem origem na Ópera de Paris em 1 de abril de 1846 por Joseph Mazilier e Paul Foucher, com música de Édouard Deldevez e Ludwig Minkus. A obra sempre faz sucesso pelos lugares por onde passa devido as suas alegres danças espanholas. A narrativa tem como ponto central o personagem Estão, que realiza os preparativos para uma festa que Dom Lopez oferecerá ao general francês.

Sobre os bailarinos

O evento conta com bailarinos consagrados, com exibições nos principais espetáculos pelo mundo. Caso de Tatiana Golyakova, originária da cidade de Kiev, e que ostenta a posição de primeira bailarina do Kiev Ballet. A bailarina é formada pela Escola Estatal de Balé de Kiev e tem, entre suas premiações, o Grande Prêmio da Competição Internacional de Ballet de Luxemburgo, em 1997. A bailarina também foi condecorada com a medalha de prata na Competição Internacional de Ballet Rudolf Nureyev, em Budapest, além de ter recebido o certificado de honra do governo ucraniano e o título de artista do povo da Ucrânia. Entre as obras que vão compor seu currículo, estão O Lago dos Cisnes, Quebra Nozes e a Bela Adormecida.

Formada pela Escola de Coreografia de Kiev, a solista Kateryna Kozachenko tem entre suas conquistas o diploma como melhor bailarina da Escola Suiça de Ballet. Desde 2002 no time do Kiev, coleciona prêmios importantes, como o prêmio da Competição do Ballet de Lausanne, do qual foi vencedora, a 5a e 6a edições da competição internacional do Ballet Serge Lifar, além do Prêmio Mundial do Ballet Jovem Internacional Yuri Grigorovich. Odete e Carmem são algumas de suas canções de seu repertório.

Quem também promete encantar é o ucraniano Jan Vaña. O jovem Estudou no Conservatório de Dança de Praga, cidade onde nasceu em 1986 e iniciou sua carreira no Teatro Nacional da República Tcheca, no papel do Príncipe, da obra de Tchaikovsky, O Quebra Nozes. Ele se destaca por ser o primeiro bailarino da companhia. Entre seus papéis estão os de Príncipe Siegfried, Rotbarth (Swan Lake), Príncipe Desiré, Blue bird (The Sleeping Beauty) e Príncipe (The Nutcracker). Com o Kiev Ballet, participou de turnês na Itália, França, Suíça, Alemanha, Espanha, Romênia, Russia, Grécia, China, Japão, Coréia e Canadá.

Serviço

Kiev Ballet apresenta ‘Dom Quixote’ e ‘Paquita’ em Curitiba

O que: Dom Quixote e Paquita” que serão apresentadas suítes dos 02 espetáculos.

Quando: Hoje, às 21 horas

Onde: Grande Auditório do Teatro Guaíra (Guairão) - Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba – PR

Duração: 40 minutos cada suíte com um intervalo de 15 minutos entre elas.

Classificação Indicativa: Livre

Quanto: Plateia – Meia-entrada R$ 156,00 / Inteira R$ 306,00

1º Balcão – Meia-entrada R$ 136,00 / Inteira R$ 266,00

2º Balcão – Meia-entrada R$ 96,00 / Inteira R$ 186,00

*A taxa administrativa de R$ 06,00 está inclusa no valor.

*** A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

À venda no Disk Ingresso

Desconto de 50% no ingresso inteira: Clube Gazeta do Povo, Cartão Clube