Kiko Pereira, do Roupa Nova, faz cirurgia de emergência no coração

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kiko pereira, 65, fez uma cirurgia de emergência no coração na tarde desta quarta-feira (15).

O guitarrista da banda Roupa Nova queixava-se de dores no peito e, após um exame de cateterismo (procedimento para diagnosticar doenças cardíacas), teve de fazer uma cirurgia para implantar quatro pontes de safena.

O filho de Kiko avisou nas redes sociais que o pai teve sucesso na cirurgia. Em seu perfil do facebook, ele escreveu: "Meu pai passou a noite bem (na medida do possível)". Ele ainda avisou que o músico deve receber visitas apenas no sábado.

Kiko compartilhou esse post do filho através de seu perfil do Instagram. Antes da cirurgia, ele havia postado uma foto sua em que avisava da cirurgia. "Como eles vão abrir o meu peito, a recuperação pode ser um pouco mais lenta para o osso calcificar, e não poderei tocar por um tempinho mas logo logo estaremos juntos se Deus quiser e Ele quer!", escreveu na legenda. O guitarrista também pediu por orações.