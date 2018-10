Kim aceita receber inspetores nucleares, afirmam os EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após se encontrar com o ditador Kim Jong-un, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que o governo norte-coreano está pronto para receber inspetores internacionais em suas instalações nucleares e de testes balísticos. As declarações do americano foram dadas nesta segunda-feira (8) em Seul.

Segundo ele, a Coreia do Norte vai liberar o acesso a uma base de teste de mísseis e a base de testes nucleares de Punggye-ri assim que Pyongyang e Washington conseguirem acertarem os detalhes logísticos.

"Mais importante, os dois líderes [Trump e Kim] acreditam que a um progresso real que pode ser alcançado no próximo encontro", disse ele em entrevista em Seul.

O enviado americano para questões nucleares, Stephen Niegun, afirmou que negocia para se encontrar o mais rapidamente possível com seu correspondente norte-coreano, o vice-ministro de Relações Exteriores Choe Son-hui.

Esta foi a quarta viagem de Pompeo à Coreia do Norte em 2018 e deveria ter ocorrido no final de agosto, quando foi cancelada em cima da hora por Trump.

O presidente americano afirmou na ocasião que estava insatisfeito com a falta de avanços das negociações para a desnuclearização da península. Pyongyang respondeu ameaçando cancelar de vez as conversas, mas os dois lados acabaram se entendendo.

Apesar de Trump e Kim terem prometido durante o encontro em Singapura que iriam trabalhar pela desnuclearização da península coreana, os dois lados não conseguiram anunciar medidas concretas neste sentido até o momento.