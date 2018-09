Kim Kardashian diz que chora todo dia por causa do bumbum grande

Da redação

A socialite Kim Kardashian admitiu neste domingo (9) que não gosta de ter um bumbum grande. A revelação foi feita no episódio do reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’. “Kim, quando você senta, seu bumbum parece tão grande”, comentou uma das irmãs dela, Kourtney. Ela foi repreendida e tentou se defender. “Ela gosta de ter um bumbum grande, não estou dizendo algo ofensivo”. E Kim surpreendeu ao declarar: “Eu não gosto! Choro por causa disso todos os dias”, disse. Ironicamente, a traseira grande tornou-se uma marca registrada da socialite, que a usou para inspirar as embalagens de sua linha de perfumes.

Luto

Artistas e famosos lamentam morte de Mr. Catra

Diversos artistas e personalidades lamentaram a morte de Wagner Domingues Costa, mais conhecido como Mr. Catra, neste domingo (9), em decorrência de um câncer de estômago com o qual sofria desde 2017. “O funk tem um rei... E hoje ele se despede da gente. Tive a honra de conhecer e desfrutar inúmeros momentos ao lado da simplicidade, humildade, inteligência, irreverência e carisma desse amigo”, escreveu a cantora Anitta. “O funk não vai ser mais o mesmo”, disse Ludmilla. “Um pouquinho antes da sua gravação você foi internado... Estamos todos muito tristes pois estávamos muito ansiosos em conhecer você.”, afirmou o apresentador de TV Fábio Porchat. Tatá Werneck também lamentou o fato: “Lady Night com Catra foi um dos programas que eu mais gostei. Ele é um homem surpreendente, extremamente inteligente, doce, sensível, amoroso Eu não sabia que ele estava doente. [...] Estou triste mesmo”. O funkeiro deixou três mulheres, 32 filhos e quatro netos.

Perda



Helio Jaguaribe, jurista e membro da ABL, morre no Rio aos 95 anos

O acadêmico, jurista, sociólogo e escritor Helio Jaguaribe morreu na noite deste domingo (9), em sua residência em Copacabana, na zona sul Rio, vítima de falência múltipla dos órgãos. A informação foi divulgada ontem pela Academia Brasileira de Letras (ABL), entidade da qual Jaguaribe era membro. Seu corpo será velado na Sala dos Poetas Românticos, no Petit Trianon, a partir das 10h de amanhã. O sepultamento está previsto para o mesmo dia, às 15h, no Mausoléu da Academia Brasileira de Letras, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Na TV

Ratinho diz que interferência em sequestro é seu único arrependimento

O apresentador Ratinho afirmou que só possui um arrependimento ao longo de sua carreira na televisão em entrevista ao ‘Poder em Foco’, do SBT. “Me arrependi de ter me metido no sequestro (do irmão) do Zezé Di Camargo e Luciano. A única coisa que me arrependi na televisão até hoje foi isso”, contou. Ele admitiu que na época não resistiu a se envolver na história, pois tinha conhecimento do grupo criminoso: “Como eu era repórter policial, a quadrilha que estava com o irmão deles eu conhecia. Eu sabia que eles iam fazer coisa ruim com o menino. Tinha certeza absoluta que eles iam executar o menino pela fama da família”, disse. “Na verdade foi medo. Era o trabalho da polícia, não era meu. Eu tava errado.”

