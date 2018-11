Kim Kardashian diz que estava drogada quando fez vídeo de sexo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida das irmãs Kardashian é um livro aberto -ou melhor, um reality show. No último episódio de Keeping Up With The Kardashians, que foi ao ar nos EUA neste domingo (25), Kim Kardashian afirma ter se drogado durante seu primeiro casamento.

Em um diálogo entre as irmãs e Scott Disick, ex-marido de Kourtney Kardashian, exibido no reality, Kim diz ter usado ecstasy no dia de seu primeiro casamento com o produtr Damon Thomar, em 2000 e diversas vezes desde então -até quando aceitou gravar uma sex tape, em 2003.

"Eu me casei sob efeito de ecstasy", disse ela. "Eu usei ecstasy uma vez e me casei; usei de novo e fiz um vídeo de sexo. Tipo, tudo de ruim aconteceu", disse ela. O vídeo de sexo vasou em 2007, alçando a socialite à fama.

O ex-cunhado repete a pergunta, questionando se ela estava mesmo sob efeito da droga quando filmou. "Claro. Todo mundo sabe", continuou. "Minha mandíbula estava tremendo o tempo todo". A socialite também relembrou uma viagem que ela e Paris Hilton fizeram juntas.

Ela disse ter saído com a amiga às 7h da manhã de uma balada e ido dormir em um barco ancorado. "Eu não consigo acreditar que aquela era você", comentou Kris Jenner, matriarca da família. "Eu definitivamente vivi uma fase selvagem, eu diria no final da minha adolescência. Eu não sou mais assim mas ainda me divirto. Não confunda as coisas, eu sou sempre a essência da festa!"