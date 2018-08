Kim Kardashian usa colar que parece implantado em seu pescoço

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícone fashion, a socialite Kim Kardashian, 37, já provou que gosta de inovar na hora de escolher seus acessórios. Depois de usar uma bolsa de batata frita de U$ 6 mil, Kim mostrou seu novo colar para os fãs nas redes sociais.

O objeto é bastante inusitado, pois parece que foi implantado no pescoço da socialite. Ela fez vídeos do colar no Instagram Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas) e mostrou que ele piscava.

"Meu colar brilha com os meus batimentos cardíacos", diz Kim. Com as luzes apagadas, é possível ver luzes saindo da peça.

O colar diferente faz parte de uma exposição chamada "A. Human", que acontecerá em Nova York a partir do dia 5 de setembro. O artista Simon Huck, criador do colar, é amigo de longa data da família Kardashian.

"Não quisemos enraizar nenhuma das nossas modificações na ideia de inseguranças ou desconfortos existentes", disse Huck à revista Vogue americana.