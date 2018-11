Kim Kataguiri anunciará candidatura à presidência da Câmara

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quarto deputado federal mais bem votado em São Paulo, Kim Kataguiri (DEM) anunciará nesta segunda (8) sua candidatura à Presidência da Câmara, hoje sob guarda do colega de partido Rodrigo Maia.

"Regimentalmente, não preciso da autorização de ninguém. Meu partido é o MBL, e nele eu tenho consenso", diz sobre a possibilidade do veterano barrar a ideia dentro da legenda.

O DEM terá a nona maior bancada da nova legislação, empatado com o PSDB (29 parlamentares eleitos cada). Um tombo para as duas legendas, que hoje têm, respectivamente, 43 e 49 deputados. O PT de Fernando Haddad e o PSL de Jair Bolsonaro formarão as maiores bancadas, com 56 e 52 representantes.

Para Kim, um dos fundadores do MBL (Movimento Brasil Livre), a influência dos núcleos partidários terá menos força na nova legislação. Ele diz que pretende chegar à liderança da Casa "com pressão das redes sociais e apoio dos novos parlamentares direitistas".