Kim Kataguiri retira candidatura para apoiar Novo no comando da Câmara

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado eleito Kim Kataguiri (DEM-SP) afirmou à reportagem que retirará sua candidatura à presidência da Câmara para declarar apoio a Marcel Van Hattem (Novo-RS).

"Hoje anuncio meu apoio ao Marcel", afirmou o parlamentar. O anúncio deve ser feito nesta quarta-feira (23), na Câmara.

Kataguiri, que tem 22 anos, chegou a entrar no STF (Supremo Tribunal Federal) para garantir que não fosse barrado de concorrer pela idade -por estar na linha sucessória da presidência da República, há o entendimento em parte da Casa de que menores de 35 anos não poderiam assumir o posto.

Seu pedido, no entanto, foi negado pelo ministro Luiz Fux, que afirmou não haver evidências de que ele de fato seria barrado.

O deputado eleito, que é também um dos coordenadores nacionais do MBL (Movimento Brasil Livre), foi um dos primeiros a anunciar que concorreria ao posto máximo da Casa, apesar de ser recém-chegado ao Parlamento.

Não é incomum, porém, que deputados coloquem suas candidaturas e depois as retirem antes do pleito.

Isso pode acontecer por acordos firmados entre partidos -como o que ocorreu com João Campos (PRB-GO), que teve sua candidatura rifada pela sigla quando esta declarou apoio a Rodrigo Maia (DEM-RJ)- ou por decisão individual.

Há ainda quem se coloque como candidato para "valorizar o passe": ou seja, o deputado põe sua candidatura à presidência da Câmara para depois conseguir um espaço em comissão ou em outro cargo da Mesa Diretora.

Deputado mais votado do Rio Grande do Sul, Van Hattem é um dos fundadores do MBL. Atualmente deputado estadual, ele foi do PP antes de se filiar ao Novo, legenda pela qual conseguiu o primeiro mandato como deputado federal.

Ele anunciou sua candidatura à presidência da Câmara na segunda-feira (21).

Além de Van Hattem, estão na disputa pelo posto Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente, Fábio Ramalho (MDB-MG), Alceu Moreira (MDB-RS), Arthur Lira (PP-AL), Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Ricardo Barros (PP-PR), JHC (PSB-PE) e Capitão Augusto (PR-SP).