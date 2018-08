Kit Kat lança edição limitada de chocolate rosa no Brasil; cor é natural

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca de chocolates Kit Kat anunciou na última semana a chegada de uma versão rosa de seu produto vendido no Brasil: o Kit Kat Ruby.

O chocolate, que já fazia sucesso no Japão e Coreia do Sul, chegou à Europa em abril deste ano e agora fará parte das linhas distribuídas pela marca em território nacional, por tempo limitado.

Diferente do que pode parecer, o novo produto rosado não tem sabor de morango -na verdade, o Kit Kat Ruby é composto por biscoito wafer com cobertura de chocolate Ruby, que é naturalmente rosa.

A coloração rosada vem de um processo de fermentação específico do cacau Ruby, tido como o "quarto tipo"de chocolate do mundo, ao lado dos chocolates ao leite, branco e amargo. O resultado da combinação de biscoito com o "chocolate rosa" é um sabor descrito como frutado e cítrico.

Nas redes sociais, a marca publicou uma foto do novo produto. "O KITKAT Ruby tem essa cor diferentona, porque o cacau é naturalmente rosa", diz a legenda. "Corre que é por tempo limitado!"