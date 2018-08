Klebber Toledo e Camila Queiroz se casam em Jericoacoara

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois meses depois de se casarem no civil, Klebber Toledo, 32, e Camila Queiroz, 25, finalmente comemoraram a união com uma grande festa em Jericoacoara, no Ceará.

A cerimônia aconteceu durante o pôr do sol deste sábado (25), em um hotel de luxo da cidade. Na decoração, flores e tons de rosa se misturaram à areia da praia.

A cor também esteve presente nos vestidos das madrinhas, como Cássia Kiss, Antonia Morais, Drica Moraes e Vanessa Giácomo. Para acompanhá-las, estavam padrinhos como Luan Santana e Joaquim Lopes.

Além deles, marcaram presença a modelo Isabeli Fontana e seu marido, o músico Di Ferrero, Isabelle Drummond, Mateus Solano e a esposa, Paula Braun, Flávia Alessandra e Matheus Mazzafera.

Antes do casório, os convidados aproveitaram as belezas de Jericoacoara e a infraestrutura do hotel em que estavam hospedados.

Durante a cerimônia, Toledo se emocionou ao se declarar para a esposa, no altar, tendo como cenário o céu alaranjado da praia.

Em junho, os pombinhos casaram no civil, em uma cerimônia discreta em Ribeirão Preto, interior paulista.