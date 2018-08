Kylie Jenner comemora 21 anos em festa glamourosa com presença das irmãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kylie Jenner, 21, comemorou seu aniversário no melhor estilo Kardashian: um jantar de luxo seguido por uma festa brilhante com decoração de cinema. A comemoração aconteceu na noite desta quinta (9), no espaço Delilah's, em Santa Mônica, Hollywood.

A festa teve como parte da decoração uma parede ilustrada com toda a família. A cor dos copos indicava o status da pessoa: rosa para os comprometidos, amarelos para os solteiros e verdes para os enrolados. Além disso, uma parte do salão foi separada para uma piscina de bolinhas tamanho família.

A imprensa americana também noticiou que uma mulher loira deixou a festa inconsciente, levada em uma maca pela equipe de resgate, coberta com um lençol branco.

A socialite e empreendedora, que se tornou mãe no começo deste ano, apareceu com o cabelo platinado e um vestido de cetim pink. Sua irmã, Kim Kardashian, também vestiu a mesma cor, em um modelo mais justo e com recortes. Dona da marca Kylie Jenner Cosmetics, a aniversariante aproveitou a ocasião para lançar a coleção Hello #21, com novas cores de batons e sombras.

Khloe Kardashian, 34, apostou em um conjunto prata e Kourtney, 39, em um vestido roxo com brilho. Cris Jenner, mãe de Kylie, apostou em um macacão preto com botões dourados. Também estavam na festa artistas como Nicki Minaj e Travis Scott, namorado da aniversariante. Para a segunda parte da festa, Kylie trocou de roupa e apostou em um macacão de cristais rosa.