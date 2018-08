Kylie Jenner posta fotos com a filha para celebrar seu aniversário de 21 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e empresária Kylie Jenner já começou as comemorações de seu aniversário de 21 anos, que completa nesta sexta-feira (10). Ela postou duas fotos com a filha Stormi, de 6 meses, a quem chamou de seu "presente especial".

Depois de anunciar em junho que não compartilharia mais imagens da bebê nas mídias sociais para preservá-la, a irmã mais nova do clã das Kardashians decidiu abrir uma exceção para a celebração de sua maioridade.

"Comemorando meu aniversário esta noite com meu presente mais especial. O que era a vida antes de você. Eu amo você meu pequeno anjo", escreveu Jenner na legenda do retrato postado em seu perfil no Instagram.

"Meu coração", escreveu na legenda de outra foto do ensaio.

A celebridade das redes sociais postou ainda em seu InstaStories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas) uma montagem da sua foto com Stormi e uma de quando era um bebê nos braços da mãe, Kris Jenner.