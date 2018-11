Kyra Gracie revela que terá festa de casamento de três dias no nordeste

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Malvino Salvador, 42, e Kyra Gracie, 33, está junto há cerca de cinco anos, mas decidiu oficializar a união recentemente.

A lutadora revelou que está de casamento marcado e que já está tocando os preparativos para a festa com o noivo.

"Estou animadíssima aqui em poder fazer uma festa para a família, para os amigos, e as crianças vão participar também, então não vejo a hora", contou Gracie em gravação do programa Tricotando, da RedeTV.

Os pais das pequenas Kyara e Ayra também adiantaram detalhes da cerimônia, que deve acontecer na praia. A festa é outro motivo de ansiedade para o casal, já que deverá ter três dias.

"A gente está escolhendo uma praia do Nordeste, para comemorar com a família, com os amigos mais íntimos, três dias de festa", adiantou Kyra.