Laboratório da Secretaria de Obras faz controle de qualidade do asfalto usado na pavimentação

SMCS

Duas importantes obras que estão em andamento na cidade - na Avenida Getúlio Vargas, no Rebouças, e na Rua Konrad Adenauer, no Tarumã - estão sob o olhar atento da equipe do Laboratório da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Nos dois casos, ao longo de toda a obra, são feitos a coleta do material utilizado e ensaios (testes) para avaliar a qualidade de cada camada que está sendo aplicada. Quando necessário, a fiscalização do Departamento de Pavimentação intervém para que o material seja substituído ou para que o serviço seja refeito.

Conforme estabeleceu a Prefeitura de Curitiba, as duas ruas estão sendo revitalizadas devido à implantação de empreendimentos que são grandes geradores de tráfego na região. No caso da Konrad Adenauer, a obra é uma medida mitigadora do Park Jockey Shopping, que está em construção. Já a Getúlio Vargas é medida compensatória da obra da Igreja Universal do Reino de Deus, já inaugurada.

"O pavimento em asfalto ou em concreto, como será o caso da Getúlio Vargas, é formado por várias camadas. Nós analisamos a qualidade dos materiais, desde a camada de reforço, a sub-base, depois a base que está sendo colocada até a camada de revestimento, que é a mais superficial, a que a população vai ver quando a obra estiver pronta", explica a engenheira Manuela do Amaral, gerente responsável pelo laboratório.

Tudo é analisado com base no Caderno de Encargos da Secretaria de Obras, documento que segue as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ligado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

O laboratório também atende a demanda de outras secretarias e órgãos da Prefeitura. Projetos que estão em fase de planejamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) também podem ter o apoio da equipe do laboratório, que ainda faz o controle tecnológico do material produzido pela Prefeitura na Usina de Asfalto Norte.

Fiscalização de olho

Em algumas obras de maior porte, esse controle de qualidade é feito por laboratório contratado. Mesmo no caso de obras que têm o suporte de empresa contratada especializada na análise dos materiais para o controle tecnológico, o laboratório da Secretaria de Obras pode ser acionado quando houver necessidade de contraprova, para confirmar algum dado ou informação solicitada pelos engenheiros fiscais.

"A fiscalização da Secretaria de Obras está sempre atenta a qualquer indicativo de anormalidade. Os engenheiros fiscais, rotineiramente, solicitam laudos técnicos da nossa equipe, que podem resultar na não aceitação do serviço, com substituição do material que estiver sendo utilizado na rua, sem ônus ao município", esclarece Manuela.

Como é feito

A equipe do laboratório coleta amostra nas obras, leva para o laboratório e, seguindo as normas para cada tipo de produto e cada etapa da obra, submete às temperaturas exigidas para retirar a umidade, filtra, quando necessário, e faz ensaios, que vão resultar no laudo. Para ver a resistência do material, por exemplo, ele é submetido ao atrito e pode ser prensado.

De acordo com o servidor que atua no laboratório, Adecir Lucas de Souza, são feitos ensaios de abrasão, equivalência de areia e análise granulométrica para os materiais granulares e ensaios de análise granulométrica, densidade, estabilidade, fluência e teor de betume (conhecido popularmente como piche) para as misturas asfálticas.

"Todos estes ensaios permitem avaliar a qualidade dos materiais que fazem parte do pavimento e que suportam o peso dos veículos que trafegam pelas vias", afirma Adecir.

Recentemente, uma equipe do laboratório esteve na nova rua que será aberta para o tráfego, transversal à Konrad Adenauer, e que dará acesso à Fúlvio José Alice, no Bairro Alto.

Com o uso de um caminhão com uma carga específica, foi feito o cálculo para avaliar se o pavimento utilizado suportará o tráfego de veículos, as temperaturas e a umidade exigidos no projeto. Só depois da leitura da deflexão, nome dado a este tipo de ensaio, a rua é liberada para as próximas etapas.

Além do controle de qualidade dos materiais, a equipe de laboratório também realiza sondagens, coletas e ensaios de solos para elaborar o dimensionamento de novos pavimentos em ruas da cidade.

Topografia

Também de acordo com o Caderno de Encargos, são feitos na Secretaria de Obras os acompanhamentos topográficos, indispensáveis para o controle de qualquer obra de pavimentação, como nivelamento, verificação das espessuras das camadas e conferência de elementos do projeto.

A equipe de topografia auxilia outras secretarias e órgãos da Prefeitura com levantamentos topográficos, marcações, locações, conferências, por exemplo, onde será implantada uma via, ou construído um equipamento público ou implantado um loteamento.