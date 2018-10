Ladrão que atacou setor de infectologia em Campo Largo pode estar contaminado

Redação Bem Paraná

Vândalos arrombaram, na madrugada deste sábado (13), o Setor de Infectologia da Prefeitura Municipal de Campo Largo e roubaram alguns objetos, dentre os quais um botijão de gás. Apesar do prejuízo material, a Prefeitura alerta que os vândalos podem ter entrado em contato com material contaminante, pois se trata de equipamento de Saúde voltado para tratamento de doenças infecto-contagiosas. Eles podem estar correndo risco.

Segundo a prefeitura, não há perigo para a população, mas eles podem estar infectados e devem entrar em contato urgente com um dos equipamentos de Saúde do Município, ou direto com a Guarda Municipal, pelo telefone 153.

Segundo a Prefeitura, no local são analisadas amostras de vírus de pacientes que passam pelo sistema de saúde da cidade. Um levantamento deve ser feito nesta segunda para descobrir quais vírus estavam no laboratório, mas há informações de que havia amostras de HIV, gripe, tuberculose e meningite.