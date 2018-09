Ladrões furtam cabos e prejudicam funcionamento do trem em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um furto de cabos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), ocorrido por volta da meia-noite desta quarta-feira (12), prejudicou o funcionamento da linha 10-turquesa, que liga o Brás, na região central de São Paulo, a Rio Grande da Serra, no ABC Paulista.

Nenhum suspeito havia identificado até a publicação deste texto.

Segundo a CPTM, foram levados aproximadamente 500 metros de cabos. O prejuízo não foi informado, nem o número de passageiros que foram prejudicados por conta da lentidão dos trens, que trafegaram com a velocidade reduzida das 4h às 7h, no trecho entre as estações Ribeirão Pires e Guapituba, em Mauá, na Grande São Paulo.

"Equipes de manutenção trabalharam durante toda a madrugada para realizar os reparos o mais rápido possível", diz a companhia.